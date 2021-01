"Quando incontrerò Cristiano Ronaldo sarà strano".. Portoghesi allo specchio, passato e futuro della nazionale. Presente, soprattutto. In Serie A, da protagonista. Il primo sta sostituendo alla grande Ibra, è uno dei giocatori più in forma della squadra di Pioli che viaggia a mille all'ora; l'altro non ha bisogno di presentazioni, trascinatore e leader di una Juve che si aggrappa a lui per risalire verso i primi posti.- In comune tra i due anche il passato nello Sporting Lisbona, lì dove Rafael è entrato a 9 anni per poi rescindendo il contratto nel 2018 a causa di una violenta aggressione da parte dei tifosi per la mancata qualificazione in Champions. Così andò al Lille, prima di arrivare in Italia.L'allenatore che ha visto crescere il milanista a Lisbona non ha dubbi: "Forte come lui nelle giovanili c'era solo Ronaldo". Mica male come aspettativa. Pressioni? Zero. Testa sulle spalle e piedi per terra: "Per me è un paragone troppo grande" ha risposto emozionato Rafa.- Punto fermo dell'Under 21, Leao non è mai stato convocato dal Portogallo A. Sogna di giocare vicino a Cristiano e lo studia in ogni suo movimento.: "E' un idolo per me e per tutti i portoghesi". Chiaro, no? E stasera saranno uno contro l'altro. Milan-Juve, sfida nella sfida.