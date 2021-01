, restando a dieci punti dai rossoneri. Certo, la squadra di Pirlo ha una partita da recuperare, ma è con il Napoli, il che significa risultato tutt’altro che scontato. Anzi.Perché la Juventus dovrebbe perdere?. Infine perché ha assenze (), gli ultimi due per Covid, che la costringeranno a rivoluzionare la difesa e che in generale peseranno più di quelle del Milan ().La Juve è costretta a presentare una difesa a tre (), due esterni a tutta fascia () conin mezzo, davanti. Il Milan, invece, non rinuncia al suo 4-2-3-1.prenderà il posto di(a sua volta sostituto di Bennacer) accanto anel centrocampo a due.saranno i trequartisti,l’unica punta. In difesa, davanti aed. Quest’ultimo, a dispetto del suo ruolo di esterno basso, sarà il vero creatore di gioco con le sue accelerazioni prepotenti e poco contrastabili. Dalla sua parte troverà Chiesa che, invece, potrebbe sfruttare qualche ripartenza.Tifosi e lettori bianconeri si chiederanno perché il mio pronostico è tanto drastico.(pareggi a Roma contro Roma e Lazio, pareggio interno con l’Atalanta), ha perso due punti a Crotone, Benevento e, in casa, con il Verona, è stata sconfitta dalla Fiorentina.. A qualche partita ben giocata (Sampdoria, Lazio, Barcellona, Parma) hanno fatto da contraltare prove desolanti (Fiorentina) o altamente insufficienti (Torino). Anche nell’ultima prestazione interna, contro l’Udinese, il primo tempo - nonostante il vantaggio - è stato quasi del tutto regalato e solo il caso (o il calvinismo della Var) ha voluto che la Juve non partisse ancora dallo 0-1., quando segna o attacca la squadra non lo fa mai come un collettivo, ma affidandosi ai singoli, soprattutto Ronaldo, non per nulla capocannoniere del campionato.(Tonali a Benevento), dal quale è riuscito ad affrancarsi. I rossoneri hanno solidità difensiva e varietà di temi in avanti, un Kessie formidabile nell’equilibrare la squadra e la convinzione di poter vincere sempre, anche contro i più forti (hanno battuto Inter, Napoli e Lazio)., chiudendo così una fantastica stagione e raggiungendo l’obiettivo di rientrare in Champions. A questo proposito e, prescindendo dal risultato di questa sera,Al momento, secondo me, ci sono, oltre a Inter e Milan, almeno tre squadre che la sovrastano: la, ile l’. Andrea Agnelli e Pirlo devono cominciare a fare di conto.@gia_pad