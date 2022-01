Lanon entrerà a San Siro per, in segno di protesta per la capienza ridotta a 5.000 persone in virtù delle norme anti-Covid, ma non fa mancare il suo sostegno ai rossoneri. Prima della sfida, gli ultras del Diavolo hanno accolto la squadra di Pioli con cori, fumogeni e uno striscione eloquente, in riferimento alla sconfitta con lo Spezia e al gol annullato per l'errore di Serra: "Più forti di ingiustizie e avversità. Noi siamo il Milan e mai nessuno ci fermerà".