Milan-Juventus è la partita che chiude il programma della 23esima giornata. La supersfida di San Siro sarà diretta dal signor Di Bello, che ha preso il posto dell'indisponibile Orsato; ad accompagnarlo ci saranno gli assistenti Costanzo e Passeri, mentre Di Paolo sarà il VAR.



Come sempre, analizzeremo gli episodi più importanti dal punto di vista arbitrale nella nostra moviola:





12' GIALLO ANCHE PER LEAO: l'attaccante portoghese stoppa con una trattenuta la ripartenza di Cuadrado e viene sanzionato.



9' LOCATELLI PRIMO AMMONITO: l'ex di turno interviene in maniera decisa e in scivolata per contendere il pallone a Tonali, per Di Bello l'irruenza è da cartellino giallo.



4' IL MILAN CHIEDE IL RIGORE: Brahim Diaz fa filtrare un pallone in area per Calabria, che cade a terra nell'area della Juve dopo un contatto con Alex Sandro. Per Di Bello l'entità non è tale da portare al penalty e poi fischia il fallo contro il rossonero per palla trattenuta a terra.