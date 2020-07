Big match della 31esima giornata di Serie A, Milan-Juve è arbitrata da Marco Guida, coadiuvato da Carbone e Longo. Il quarto uomo è La Penna, mentre al Var c'è Giacomelli, assistito da Meli. Di seguito tutti gli episodi da moviola.



47' Annullato gol a Zlatan Ibrahimovic: lo svedese parte in fuorigioco sul passaggio di Paquetà.



36' Cartellino giallo per Bennacer: pestone sul piede di Pjanic, c'è l'ammonizione per il centrocampista del Milan.



32' Punizione di Pjanic forte sul primo palo: Cristiano Ronaldo prova il colpo di testa, Ibrahimovic alza la gamba. I bianconeri chiedono il fallo, per Guida non c'è niente.



31' Giallo per Paquetà: il brasiliano stende Bentancur sulla linea di fondo e Guidi non ha dubbi.