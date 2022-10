Un’importante occasione di rilancio per la Juventus, contro l’ennesima dimostrazione di maturità del Milan. Si può riassumere così il big match di sabato pomeriggio a San Siro, con i rossoneri, a quota 17 punti, a -3 dalla vetta e con quattro lunghezze di vantaggio sui bianconeri, chiamati al successo per rientrare nelle zone alte della classifica. Colpo esterno – il primo stagionale per Allegri – indietro nelle quote secondo gli esperti di 888sport.it, che vedono il segno «2» lontano, a 3,70, contro il 2,10 della vittoria rossonero. Fissata invece a 3,35 l’opzione pareggio. Più equilibrio invece tra il Goal, offerto a 1,87, avanti di un’inezia sul No Goal dato a 1,89. Per il risultato esatto in pole c’è l’1-1 a 6,25, seguito dall’1-0 a 7, mentre sale a 29 l’1-3, come in occasione dell’ultimo colpo bianconero a San Siro. Cerca il primo gol contro la Juventus Olivier Giroud, visto primo marcatore del match a quota 5, mentre sale a 11 Filip Kostic, autore della rete inaugurale nella vittoria della Juve contro il Bologna.