Milan, Juventus, Barcellona e non solo: quando una coppa può scongiurare una bacheca vuota

Sono diversi i top club che nei rispettivi campionati non hanno possibilità di vittoria, se non minime., ma non solo: diversi sono i club per cui la coppa diventa quasi un “salva stagione”.Il termine più esatto per descrivere la stagione del Barcellona è altalenante. A grandissime sbandate hanno seguito prestazioni maiuscole e facendo la sommatoria di questi fattori si arriva al seguente risultato: per i blaugrana la vittoria della Champions League potrebbe essere la svolta della stagione.Se in campionato il cammino del Real è stato pressoché perfetto e i ragazzi di Xavi hanno pochissimo da rimproverarsi, è pur vero che nelle altre competizioni nazionali il rendimento è stato ben al di sotto delle aspettative. Per cui l’unica possibilità di conquistare un trofeo risulta essere la Champions League, non un trofeo banale da vincere, e che vedrà i blaugrana attesi dal quarto di finale contro il PSG. Anche la stagione delè stata piuttosto altalenante con l’aggiunta di parecchi rimpianti anche in campionato dal momento che i colchoneros. A fare da contraltare ad un percorso molto buono in Champions, culminato nella prova incredibile che è costata l’eliminazione all’Inter, vi è appunto un campionato che porta parecchi rimpianti e un’eliminazione in semifinale di Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao (4-0 aggregate) oltre al mancato raggiungimento della finale di Supercoppa, seppur con un’ottima prestazione. Ecco quindi che la massima competizione europea potrebbe dare dei risvolti incredibili alla stagione dei rojiblancos. Ad attenderli ai quarti di finale ci sarà il Borussia Dortmund.

dietro solamente all’Inter dei record di Simone Inzaghi, nelle coppe nazionali e non, i rimpianti sono presenti. Eliminati nel girone di Champions con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle, seppur questo fosse tra i più complessi della competizione,: la competizione nazionale negli ultimi anni troppo spesso è stata indigesta ai rossoneri. Tuttavia l’Europa League potrebbe rappresentare l’occasione di aggiungere alla bacheca l’unico trofeo mancante al Milan e l'unica possibilità rimasta per vincere un trofeo questa stagione permettendogli di prolungare l’ottima striscia di risultati nell’ultimo triennio. Ad attenderli ai quarti il derby europeo con la Roma.dal momento che la squadra di Allegri si trova al terzo posto con 59 punti a più due sul Bologna quarto e più sette dalla Roma quinta; ma il calendario dei bianconeri sarà incredibilmente tosto.

”. Sconfitti nettamente in Supercoppa di Germania contro il Lipsia (0-3), ampiamente lontani dalla vittoria del titolo in Bundesliga, trovandosi a -13 dal Leverkusen di Xabi Alonso, eliminati al secondo turno della Coppa di Germania dal Saarbrucken, militante nella terza divisione del campionato tedesco,Perciò la massima competizione europea rappresenta l’ultima spiaggia: ad attenderli ai quarti di finale l'Arsenal di Arteta.(eliminati dallo Stoccarda agli ottavi di finale): al momento si trovano invischiati nella lotta per l’ultimo posto valido per la prossima Champions essendo quarti con 53 punti a più tre sul Lipsia quinto. Tuttavia in Champions il cammino ha dell’incredibile essendosi qualificata come prima nel girone davanti al PSG e ora sono attesi dalla sfida all ’Atletico Madrid nei quarti di finale.