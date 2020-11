Il Milan cerca un difensore sul mercato di gennaio. In cima alla lista della spesa ci sono i nomi di Kabak (Schalke) e Lovato (Verona). Sempre secondo il Corriere dello Sport, per il reparto offensivo continua a piacere il francese Thauvin (Marsiglia), in scadenza di contratto a giugno. Nelle ultime ore sono emerse voci dalla Spagna di un possibile tentativo del Siviglia per Castillejo.