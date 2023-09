Prosegue la marcia di avvicinamento del Milan in vista del derby di sabato contro l’Inter. Krunic, Kjaer, Reijnders, Chukwueze e Jovic mentre domani sarà il turno di Leão, Thiaw, Maignan e Theo Hernandez. Gli americani Pulisic e Musah saranno gli ultimi a rientrare nella giornata di giovedì. A tenere banco in casa Milan sono le condizioni di Kalulu: il francese è alle prese con un problema muscolare.



ESAMI FISSATI - Kalulu oggi ha svolto l’intera seduta a parte tra fisioterapia e palestra. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nella giornata di giovedì Pierre si sottoporrà agli esami strumentali per capire la reale entità dell’infortunio.



DERBY A RISCHIO - Il Milan ora è alle prese con una vera emergenza in difesa considerando la squalifica di Tomori e il forfait quasi certo di Kalulu. Pioli affiancherà Kjaer a Thiaw con Pellegrino prima riserva.