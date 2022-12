Prima del match contro l'Arsenal, il difensore del Milan, Kalulu, ha parlato a Sky: "Le due-tre settimane di riposo sono state importanti, la stagione sarà lunga e la prima parte è stata intensa. Ho trovato la squadra pronta per lavorare, sono molto contento di rivedere tutti".



SULLA FRANCIA -"Sei sempre felice quando la tua nazionale è forte e spero che per loro domani possa andare bene. E per il futuro spero di rappresentare questa squadra e questo paese".