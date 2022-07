Pierre Kalulu ha fatto il punto della situazione in casa Milan nel corso di una diretta Twitch con i tifosi: "Stiamo lavorando bene. E' importante essere qui per conoscerci anche meglio fuori dal campo".



MUSICA E GRUPPO - "Ascoltiamo anche tanta musica francese nello spogliatoio. Il cantante migliore? Adli. Conoscerci bene è molto importante soprattutto quando le cose non vanno come dovrebbero".



MILANO - "Come mi trovo? Si mangia molto bene. A me piacciono molto i vestiti e a Milano ci sono tanti negozi". La partita che ha dato più soddisfazione durante la scorsa stagione: "Ne dico due: la prima in Champions a San Siro e poi la gara contro la Fiorentina in casa. San Siro pieno è una cosa impressionante".



COMPAGNI - "Quello che non vorrei mai affrontare? Leao, corre tanto. Con Tomori parliamo in italiano o inglese, che per me è più facile. Come potete chiamarci? Non lo so, i tifosi sono più bravi a scegliere queste cose".