Intervistato da MilanTv, il difensore rossonero, Pierre Kalulu ha presentato la sfida contro il Bologna.



BOLOGNA - "Giocare in questo stadio è sempre difficile, hanno un gioco veloce. Queste partite mi piace giocarle"



CLEAN SHEET - "Se non prendi gol hai più probabilità di vincere. Ma anche l'aspetto offensivo va a fare la differenza oggi".



STO BENE - "Sempre un piacere per me che il mister vede il mio lavoro e la mia crescita in modo positivo. Devo continuare così, mi sento bene".