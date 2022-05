Ilè all'ultima curva per lo scudetto, basta un punto a Reggio Emilia per poter festeggiare il 19° titolo. Se Leao è stato il volto in copertina delle ultime settimane con giocate e gol decisivi, c'è un altro fattore che non può essere ignorato nella corsa della squadra di Pioli:. Se l'inglese è dalla scorsa stagione il perno del progetto rossonero sulla retroguardia, il francese si è consacrato come la rivelazione di quella stagione, facendo quasi dimenticare il lungo stop die l'infortunio di. E se qualcuno poteva avere dubbi sulla compatibilità tra Kalulu e Tomori, i numeri delle ultime dieci giornate non lasciano margini di interpretazione:, ai quali aggiungere anche l'apporto in zona gol dell'ex Lione (rete decisiva contro l'Empoli, assist per Leao contro il Genoa).- Un rendimento importante che ha contribuito a rendere la difesa del Milan la migliore al pari del Napoli (31 reti concesse) e che manda un segnale importante anche in vista della prossima stagione,. Maldini e Massara hanno infatti messo le mani su, un affare che salvo colpi di scena si perfezionerà, e ai blocchi di partenza del 2022/23 si presenterà anchedopo l'infortunio, mentre Romagnoli dovrebbe salutare a scadenza di contratto:, una notizia importante in vista dei tanti impegni tra campionato, Champions League e Coppa Italia, con la possibilità di integrare il reparto cono un altro giovane in caso di partenza del centrale cresciuto nel vivaio del Diavolo. Botman e Tomori, inevitabilmente, partirebbero davanti nelle gerarchie, ma Kalulu si candida ad essere più che una semplice alternativa e. Riflessioni che arriveranno dopo la fine del campionato e dopo la definizione della situazione societaria. Prima il Sassuolo, ultima curva verso lo scudetto. Con la coppia Kalulu-Tomori che vuole confermarsi un fattore per il Milan.@Albri_Fede90