Intervistato dai microfoni di Telefoot, il difensore del Milan Pierre Kalulu, ha parlato così dei festeggiamenti dopo la conquista dello scudetto con la maglia rossonera:



Sulla festa in città: "Dal pullman vedevi persone di 50-60 anni, madri, padri, bambini, adulti... Bastava avere lo sguardo su di loro in mezzo alla folla per vedere che gli avevamo cambiato la loro giornata, la loro settimana, il loro mese."



Sulla modalità: "Ho già visto squadre vincere in passato, ho visto festeggiamenti simili prima del nostro. Ma come l'abbiamo fatto noi, è davvero figo".



Sull'esultanza di Ibra con il sigaro: "È pazzo! No, scherzo... diciamo che ha audacia. Se faccio lo stesso io, non fa sicuramente lo stesso effetto".