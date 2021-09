Franck Kessie corre verso la Lazio. Le sensazioni positive dei giorni scorsi sono state confermate e il centrocampista ivoriano, che ha saltato le prime due giornate di campionato per un problema al flessore della gamba sinistra, è nuovamente a totale disposizione del Milan e del suo allenatore Stefano Pioli.



Kessie ha preso parte infatti, sin dall'inizio, alla seduta pomeridiana prevista per oggi a Milanello e si candida per una maglia per il match contro la squadra di Sarri delle ore 18 di domenica prossima. Viste le non perfette condizioni fisiche di Krunic, alla prese con un affaticamento muscolare subito con la Bosnia, per il numero 79 rossonero si apre un possibile ballotaggio a tre con Tonali e Bakayoko al fianco di Bennacer.