Il Milan ritrova Franck Kessie a 3 giorni dal derby contro l'Inter. Il centrocampista ivoriano era atteso in Italia già nella giornata di ieri, ma il transfer internazionale di rientro dal Camerun lo ha costretto a ritardare di un giorno il suo rientro in Italia.



ALLENAMENTO PERSONALIZZATO - Oggi l'ex Atalanta è arrivato a Milanello e questo pomeriggio si sottoporrà ad un allenamento personalizzato ed individuale lontano dal gruppo per capire come procede il recupero dal problema al costato che lo ha costretto ad abbandonare il campo nell'ultima partita giocata dalla Costa d'Avorio e che è costata l'eliminazione dalla Coppa d'Africa.