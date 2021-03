Al 19' di Costa D’Avorio-Etiopia, Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha realizzato il gol del 2-0 per la Nazionale degli Elefanti, firmato su calcio di rigore. La Costa D’Avorio, che poi ha vinto per 3-1, è al comando del gruppo K nelle qualificazioni alla African Nations Cup. Per il rossonero, già a quota 9 centri in Serie A, il vizio del gol non passa.