Il Milan vince a Empoli grazie alla doppietta di Franck Kessie, schierato per l'occasione in un ruolo diverso dal solito, da trequartista alle spalle di Giroud, in un ruolo più mobile rispetto al passato. Una scelta che ha pagato, ma che non cambia almeno per ora, quelle che sono le situazioni legate al suo rinnovo di contratto. E se il ruolo è più mobile, il contratto rimane bloccato, con la scadenza al 30 giugno che allontana sempre più l'ivoriano dal rossonero.