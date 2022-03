Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato del percorso di recupero dal proprio infortunio al portale danese Ekstra Bladet:



"Sono dove devo essere con il ginocchio. La riabilitazione sta andando bene. Sono molto felice per i progressi. Tornare sull'erba di Milanello è sempre una bella sensazione. Presto entrerò nella fase in cui il ginocchio mi permetterà di fare tutto e poi potrò davvero crescere fisicamente. Non dubito per un secondo che tornerò ancora più forte"