Preciso e senza peli sulla lingua come al solito. Simon Kjaer parla a Sky dopo il deludente pareggio ottenuto dal Milan sul campo della Cremonese: : "Non mi piace la scusa di essere stanco mentalmente. Ci sono dei momenti della partita in cui devi essere sveglio e trovare il gol, oggi è mancato. Era successo anche con lo Spezia, li poi abbiamo vinto con un gran gol di Giroud. Questo è il calcio, ci sono momenti facili e altri più difficili. Finita la fame? Se fosse finita, allora dobbiamo smettere di fare questo lavoro. Chi non ha fame deve rimanere a casa, ma non è questo il nostro caso".