Dopo un giorno di riposo che ha fatto seguito alla grande serata del Gran galà del calcio dove il Milan è stato ampiamente protagonista, il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello agli ordini di Stefano Pioli in vista della romantica sfida di sabato alle 18 a San Siro contro il Monza dei grandi ex Berlusconi e Galliani. E per l'allenatore rossonero arrivano notizie importanti dall'infermeria con i primi passi per riavere la rosa quanto più al completo possibile.Dopo l'infortunio riscontrato nel corso del secondo tempo della sfida contro l'Empoli, una lesione al bicipite femorale della coscia destra,ma non si vuole forzare i tempi dati gli impegni di Champions contro Dinamo Zagabria e Salisburgo alle porte.Non si sono ancora allenati in gruppo e hanno svolto invece. Anche in questo caso il club rossonero non vuole forzare i tempi, ma nonostante il riento in gruppo non ancora avvenuto persiste la speranza di vederlie, soprattutto per il portiere, di potergli anche fargli riassaporare il campo da gioco per poi essere pronto al 100% contro la fondamentale gara con la Dinamo Zagabria di Champions League.