Un gigante ad Anfield.Ha usato la sua esperienza per chiudere su Salah, il fisico e l’acume tattico per limitare Origi. Nella notte di ieri si è avuta l’ennesima conferma di quanto il difensore danese sia il vero leader tecnico e carismatico della squadra.in scadenza nella prossima estate. Si sta ragionando su un biennale a cifre leggermente superiori rispetto a quelle attuali.La certezza è che il Milan vuole tenersi stretto Kjaer, punto fermo per Pioli ed esempio anche per i talenti più giovani della rosa.