Simon Kjaer, difensore del Milan, parla a Tv2 Sport del momento all'Europeo in cui ha salvato la vita a Christian Eriksen: "Quel momento non può essere descritto. Solo con parole come 'terribile' e 'incomprensibile'. E quelle parole non bastano affatto. Non c'erano pensieri dietro le mie azioni. È stato istintivo. Abbiamo fatto tutti il ​​possibile per aiutare. Un terribile, terribile momento. La cosa più importante per me ora è che Christian stia bene”.