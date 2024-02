Milan, Kjaer: 'Abbiamo gestito bene la gara, finché non ci si è messo l'arbitro...'

Il Milan perde in casa del Rennes, che vince 3-2 con la tripletta di Bourigeaud (due gol su rigore), ma passa ugualmente agli ottavi di UEFA Europa League grazie alla vittoria per 3-0 dell'andata.



Al termine della partita, Simon Kjaer è intervenuto a Sky Sport: "Non siamo soddisfatti dei gol subiti. Sapevamo che l'atmosfera li avrebbe spinti e infatti hanno segnato, ma potevamo andare in vantaggio anche noi due o tre volte. Abbiamo gestito bene fino a che l'arbitro non ha deciso diversamente. Penso al rigore (il primo è arrivato per un fallo del danese su Terrier, ndr) che già dopo dieci minuti ci dice che dobbiamo fare più veloce nel giocare... Non sono contento dei tre gol ma la cosa importante è aver portato la qualificazione a casa".



SERVONO ANCHE I GOL SEGNATI - "Sì, ma il calcio è così".



PIANI IN EUROPA LEAGUE - "Dobbiamo affrontare qualsiasi squadra con l'obiettivo di vincere, che è quello di sempre per il Milan. Abbiamo una squadra forte e stiamo bene".