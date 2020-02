Attimi concitati per i rossoneri nel finale di primo tempo di Milan-Torino. Infortunio muscolare per Simon Kjaer, costretto a lasciare il cambio, ma al suo posto non entra Mateo Musacchio bensì il giovane Matteo Gabbia: secondo quanto riferito da Sky Sport, dopo aver iniziato il riscaldamento, alla richiesta di entrare di Pioli il difensore argentino si sarebbe rifiutato, sostenendo di avere un fastidio al polpaccio. Musacchio, poi, non è rientrato in panchina dopo l'intervallo, restando negli spogliatoi.



LA SPIEGAZIONE - Al termine di Milan-Torino, Stefano Pioli ha spiegato a Sky Sport: "​Non si è rifiutato di entrare, mi ha detto che ha avuto un problema muscolare al polpaccio nella fase di riscaldamento. E' rimasto nello spogliatoio perché non è che poteva giocare nel secondo tempo se aveva male al polpaccio".