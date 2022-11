Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato dopo la partita pareggiata contro la Cremonese: "Nervosismo? Dentro una partita ci sono tanti particolari che fanno la differenza, sono cose che dobbiamo migliorare e pensare. Ci sono tante partite e non c'è tempo di preparare alcuni aspetti, oggi dovevamo vincere e non ci sono scuse".



UMORE - "No, non siamo giù di morale ma qui dovevamo prendere tre punti. Oggi ne abbiamo persi due. Stop".



CHAMPIONS - "Il gioco mentale è importante, ogni giorno lavoriamo per arrivare al top alle partite. Questo è parte della crescita, dobbiamo fare molta attenzione a questo aspetto. Dopo il Mondiale ci sarà un programma di partite pazzesco, lì sarà importante la testa".



LEADER - "Carica? Proviamo a lavorare su questi aspetti durante la settimana, oggi mancava l'ultimo passaggio. La qualità. Sul resto non posso dire niente".