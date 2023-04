"Il Napoli è una squadra con tantissima qualità, ma che avevamo già battuto due volte in poco tempo. In Champions ci sono sempre serate strane, in tanti momenti può cambiare la partita. Stasera è andata bene. Io provo sempre a dare una mano ai miei colleghi, se restiamo vicini giochiamo meglio e il nostro centrocampo ha fatto un lavoro impressionante". Così Simon Kjaer a Mediaset dopo il pareggio ottenuto dal Milan al Maradona contro il Napoli.