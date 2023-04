L'esperienza di Simon Kjaer per provare a limitare Victor Osimhen. Il centrale danese del Milan sarà titolare domani al Maradona e ha parlato così in conferenza stampa:



Sulla crescita del Milan nei suoi tre anni: "Una gioia essere al Milan, uno dei miei sogni. Poi il percorso fatto come squadra è stato... Avevo un sogno, ma non mi aspettavo così. Abbiamo fatto tanti passi. Ha fatto la differenza il punto di vista del Mister, che spinge sempre per migliorare e non essere contenti. Però il percorso fatto nessuno l'avrebbe detto, tutti avremmo firmato tre anni fa".



Come carica i compagni lui che ha esperienza: "Queste partite qua non sai mai quando ne avrai un'altra. Sono serata che rimangono con te per sempre. Nel bene e nel male. Giochiamo a calcio per questo. Questa emozione e adrenalina. L'altra sera a San Siro una delle più belle esperienze della mia carriera. Domani sarà differente, ma dà emozioni e sensazioni che non si trova da nessun'altra parte".



Su Osimhen: "Incontriamo lui, come abbiamo incontrato altri. Massimo rispetto, ma pensiamo a noi".



La prima cosa che viene in mente in queste partite e sulle ripartenze pericolose: "Contento di essere qui, l'abbiamo meritato. L'ultima volta qui è andata bene".