Il Milan crolla a La Spezia dopo il ko nell'EuroDerby, al termine dela partita del Picco il difensore rossonero Simon Kjaer è intervenuto a Dazn: ""Stasera non è stata sufficiente, però c'è una partita martedì. Oggi era fondamentale per noi, ma martedì c'è un'altra guerra.



PARTITA GIA' VISTA - "Se sapevo come risolvere il problema saremmo in un'altra posizione. Abbiamo avuto tante difficoltà in queste partite. Difficile spiegare il perché. Oggi non siamo stati sufficienti. Dobbiamo migliorare".



FATICA A RESTARE MENTALMENTE IN PARTITA - "Non sono d'accordo. Nel primo tempo ci sono stati momenti da parte loro e da parte nostra, ma dobbiamo essere più dominanti in queste partite. Siamo il Milan, dobbiamo controllare la partita. Loro fanno un calcio d'angolo e gol, sono le piccole cose che possono cambiare le gare".



HA PESATO IL DERBY D'ANDATA? - "Col nostro lavoro bisogna essere capaci di cancellare e di andare avanti, sono cose differenti. Dobbiamo lavorare, non c'è altra possibilità".