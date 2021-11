Intervistato da Sportmediaset a Parigi, in occasione della premiazione per il Pallone d'Oro in cui lui si è classificato al 18esimo posto, il difensore del Milan, Simon Kjaer è tornato a parlare del momento no del club rossonero.



PALLONE D'ORO - "Sono contento di essere qua per la prima volta, è una cosa positiva per il calcio. È un bella domanda, non lo so. L'anno scorso lo meritava Lewandowski. Quest'anno invece uno tra lui, Messi o Ronaldo".



MOMENTO NO - "Dobbiamo fare meglio in tanti aspetti del gioco, sia nella parte offensiva, sia nella parte difensiva. Nelle ultime due partite abbiamo preso sette gol ed è troppo, bisogna migliorare in tutte le parti".