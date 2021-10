Simon Kjaer, difensore del Milan, parla a Sport Mediaset del rinnovo con i rossoneri: "Per me è un sogno aver prolungato. Questa è la società che ho voluto praticamente per tutta la carriera. Due anni in più significa che il club è contento di me e questo mi rende orgoglioso, è un bel segnale e un complimento per tutto il lavoro che ho svolto".



SULLA FIDUCIA DELL'AMBIENTE - "​Quando l'allenatore e il club si fidano di te allora anche tu come calciatore dai di più. In tutte le squadre in cui ho avuto un buon rapporto con il mister ho saputo dare il meglio di me. Poi ovviamente conta anche l'esperienza, ora che ho 32 anni ne ho certamente di più. Con Pioli ho un ottimo rapporto, lui si fida e sa che quel che faccio è al 100% sempre per la squadra".



SULLA SUA CRESCITA - "Io sono un componente della squadra, se quelli accanto o davanti a me non girano al meglio non faccio bella figura neanche io. Il gruppo è sempre la cosa più importante e questo è vero specialmente per un difensore. Poi ovviamente anche io sono cresciuto. Io ho sempre avuto l'umiltà e la mentalità di credere che posso imparare e migliorare ogni giorno. Quando non crederò più a questo dovrò smettere di giocare".