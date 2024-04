Milan, Kjaer vuole esserci contro il Lecce

20 minuti fa



Simon Kjaer anche nella giornata di ieri ha svolto un lavoro personalizzato per recuperare dal problema muscolare accusato con la Nazionale danese. Domani l’esperto difensore proverà a tornare in gruppo e punta a rientrare nella lista dei convocati per la sfida contro il Lecce di sabato prossimo a San Siro.