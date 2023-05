Il Milan crolla ancora dopo il 2-0 dell'Inter nell'EuroDerby d'andata, i rossoneri perdono con lo stesso risultato anche in casa dello Spezia. Al termine della partita del Picco, Stefano Pioli e giocatori si sono recati sotto lo spicchio dei tifosi ospiti per un confronto con gli ultrà milanisti, che hanno esortato la squadra a dare di più per poi ribadire il sostegno in vista della semifinale di ritorno di Champions League.