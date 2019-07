Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la sfida con il Benfica: "La cosa più importante è che fisicamente, dopo l'infortunio, pare che stia bene. Mi sento benissimo, finalmente ho fatto il mio esordio e sono felice, onorato di vestire questa maglia. Piano piano mi sto riprendendo, fisicamente non sono al meglio perché ho fatto solo due giorni d'allenamento. Manca poco e sarò al massimo".



SULLA MAGLIA DEL MILAN - "Questa maglia è diversa, ha un peso importante. Per me non era facile. Sono contento che sia passato questo momento, posso dire che forse prima avevo un po' paura. Ora posso lasciarmi andare e fare il mio meglio".



SU GIAMPAOLO - "Io conosco il gioco del mister e vedo che anche gli altri capiscono cosa vuole. Questa è una cosa importante, così si vede il miglioramento in partita. Peccato che oggi non siamo riusciti a sfruttare le nostre occasioni, speriamo che in futuro faremo più gol. Penso che dobbiamo continuare così, ascoltando ciò che vuole il mister. Faremo sempre meglio".



SUL GRUPPO - "Non posso dire un solo nome. Io e Calhanoglu stiamo sempre insieme, siamo due mezzali, ci sarebbe concorrenza, ma questo non c'entra nulla. I ragazzi sono meravigliosi".