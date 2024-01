C'è un'assenza non annunciata nel Milan, per la sfida di questa sera in Coppa Italia contro il Cagliari: manca, infatti, Rade Krunic, ufficialmente a causa di un problema alla schiena, un fastidio che, nell'ultima partita di Serie A contro il Sassuolo, non gli ha permesso di entrare in campo. Chiaro che le dinamiche di mercato (voci su Fenerbahce e Lione) possano aver influito.



LA SITUAZIONE - L'avventura di Rade Krunic al Milan è ai titoli di coda. Il Fenerbahçe, che già aveva fatto un tentativo in estate, è pronto a tornare alla carica (si parla, dalla Turchia, di una prima offerta da 3 milioni di euro), così come è vivo l'interesse del Lione, ma al momento dalle parti di via Aldo Rossi non sono arrivate – almeno ufficialmente - proposte scritte. Senz’altro, qualcosa si muoverà nei prossimi giorni, anche perché Krunic, a oggi, non è più una risorsa per la formazione rossonera.