Brillante contro la Lazio, ora Rade Krunic vuole prendersi il Milan: "La mia stagione è iniziata domenica? Sicuramente sì, fino a domenica non avevo mai giocato da titolare, racimolando solo due presenze entrando dalla panchina. Ma partire dall'inizio è un'altra cosa. Peccato solo per il risultato". Comincia così la lunga intervista concessa dal centrocampista a Tuttosport, proseguendo con l'autoanalisi della prestazione: "Penso che potevo fare anche di più, soprattutto nella fase offensiva, dare una mano con i miei inserimenti. Ma dall'altro lato penso di aver fatto bene perché avevo un po' di paura: era la prima da titolare, a San Siro, dovevo e devo tuttora ritrovare la massima fiducia".



CONDIZIONE - "Sto molto meglio. Ma anche prima non stavo male, ma non potevo dare il 100% e di conseguenza non forzavo per non rischiare un infortunio peggiore. Mi spiace per Giampaolo, è un tecnico a cui serve molto tempo per insegnare il suo calcio. Adesso con Pioli siamo più determinati, penso che il suo calcio sia più adatto alle nostre caratteristiche".



MILAN - "Mancano solo i risultati. Contro la Lazio secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, dimostrando di essere sulla strada giusta. Purtroppo non è facile, soprattutto quando fai le cose per bene e non raggiungi il risultato. Dobbiamo restare uniti e calmi, spero che le vittorie possano arrivare il prima possibile".



JUVE - "È la squadra più forte del campionato, la squadra più difficile da affrontare. A noi però serve proprio una gara così, perché se la vincessimo cambierebbero molte cose. A noi manca la fiducia, un successo così importante ci può rimettere in corsa. Noi stiamo vivendo un momento particolare, ma siamo consapevoli di essere più forti di quanto mostrato finora. Dobbiamo solo credere in noi stessi e pensare che possiamo vincere a Torino. Dobbiamo giocare come contro la Lazio, dobbiamo essere lucidi nelle giocate. Ma soprattutto a Torino bisogna giocare con coraggio. Chi ha paura, contro la Juve perde sempre".



PJANIC - "Il regista più forte della Serie A, senza dubbio. A me piace molto Bennacer, lo stimo, ma Ismael è più giovane e ha tempo davanti per crescere. Per me è fortissimo, con grandi prospettive".



SOGNO - "Il mio sogno era giocare nel Milan, non essere al Milan. Quindi ho realizzato il mio sogno solamente ora. Ma sarà più bello quando arriveranno le vittorie, servono punti per tornare in alto".



GOL - "Avevo la sensazione di poter segnare già contro la Lazio. Non ci sono riuscito, spero di rifarmi contro la Juve se avrò l'opportunità di giocare, io farò di tutto per tenermi questa maglia da titolare".



CHAMPIONS - "Ci crediamo, dobbiamo crederci perché siamo il Milan. Come ho già detto, a noi serve una partita importante per svoltare. Comunque 8 punti dal quarto posto non sono tanti a inizio novembre, mancano ancora tantissime partite".