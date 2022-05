. E' sempre successo nella storia del campionato italiano che le squadre che possono appropinquarsi al titolo di campione trovinoa sbrogliare la matassa di un campo complicato: illo sa bene, dato che nell'ultimo titolo vinto con in panchina Massimiliano, nellaormai 11 anni fa, trovò nel CarneadeLo sa bene anche Stefano Pioli, che nelle ultime gare ha rispolverato e tirato fuori dall'armadio-panchina uno dei suoi alfieri,Proprio ilsquadra contro cui l'Inter anticiperà l'ennesimo round scudetto nella giornata di venerdì, ful'1-0 firmato ce mise in discesa la strada per Ibra e compagni, prima del bis di Dalot.sia chiaro: il classe 1993, soprannominato "il pittore di Foca" dai tifosi di fede milanista, è ben altra pasta di giocatore.dotato di tecnica ma anche grinta: in questa stagione ha già ricopertoquellche lo hanno reso un idolo per i supporter rossoneri: domenica sera a Verona,potrà diventare di nuovoall'ombra dell'Arena, ma questa volta in ottica scudetto.ha disputato uno stralcio di partita sugli scudi, tutto rincorse e recuperi palla, ma con grande abilità di gestione. Così come, in campo per la battaglia finale: a questo punto della stagione,@AleDigio89