Nella sua prima uscita stagionale in campionato contro l’Udinese, il Milan non potrà contare su Sandro Tonali. Il numero 8 rossonero ha accusato un problema al flessore nell’ultima uscita amichevole contro il Vicenza. Al suo posto dovrebbe trovare spazio Rade Krunic, nettamente in vantaggio su Tommaso Pobega.