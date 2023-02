Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo dell'U-Power Stadium contro il Monza: "Pesa tantissimo, dopo due risultati utili consecutivi volevamo chiudere la settimana nel miglior modo possibile contro un avversario tosto. Non era facile ma ci siamo preparati bene e abbiamo vinto con gioco e applicazione".



SOFFERENZA - "In Serie A ci sono pochissime partite senza soffrire, a nessuno piace ma ci piace lottare sul campo e farlo se c'è bisogno per ottenere un risultato positivo".



CAMBIO MODULO - "Da quando abbiamo cambiato qualcosa quello era il nostro obiettivo, non siamo abitutati a prendere tanti gol. Per noi è stato un periodo difficile, abbiamo visto dove migliorare e su cosa lavorare riuscendoci in queste tre partite".



CON TONALI - "Mi trovo bene, dalla gara con l'Inter gioco in questa posizione con Tonali. Il mister ci chiede di toccare tantissimi palloni, proviamo a farlo cercando di sbagliare il meno possibile".



CRISI CHIUSA - "Con questa vittoria abbiamo chiuso una settimana perfetta, adesso mettiamoci alle spalle il periodo brutto guardando solo avanti".