Con gli oltre 90 minuti di gioco che hanno portato il Milan alla vittoria per 1-0 sul Monza, il portiere rossonero Ciprian Tatarusanu non prende gol in campionato da 253 minuti (compresi i recuperi). Se a questo dato si aggiunge anche la sfida con il Tottenham di Champions League, anch'essa vinta per 1-0 i minuti di imbattibilità salgono a ben 353'.