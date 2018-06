Alessandro Lucci, procuratore di Andrea Bertolacci, tra gli altri, si è recato a Casa Milan. Come riporta Sky Sport, il centrocampista del Genoa, ma di proprietà del Milan, farà ritorno in rossonero: il Grifone vuole trattenerlo e il giocatore vuole restare in Liguria. In prestito secco dalla società di via Aldo Rossi, è ritenuto fondamentale da Davide Ballardini per il suo progetto tecnico. "Sono curioso di vedere cosa accadrà" aveva dichiarato, mesi fa, il classe '91 scuola Roma, pagato 20 milioni dal Milan nel 2015. Tanti infortuni, poca continuità, l'avventura in rossonero non è stata positiva: al Genoa si è ritrovato.