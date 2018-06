Un'altra giornata di incontri a casaper Massimiliano. Proprio in questi istanti è arrivato in sede Mario, agente di Andrea. Previsto un summit per fare il punto della situazione sull'ex Atalanta, che ha saltato l'intera stagione per un doppio infortunio al ginocchio.- Non solo il numero 12 rossonero. Già, perché nella folta scuderia di Mariocompare il nome di Cristiano, laterale mancino della Fiorentina apprezzato da tempo dal club rossonero. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Biraghi può rappresentare un'idea concreta in caso di partenza di Ricardo. Il terzino svizzero ha diverse richieste, pur avendo espresso la sua preferenza per un futuro al Milan.- Anche Gabriel, portiere di proprietà del Milan, all'Empoli nella seconda parte della scorsa stagione, è gestito da Mario Giuffredi. Per il brasiliano, in scadenza nel 2019 e che nel palmares può contare due promozioni in Serie A con il Carpi e col club toscano, in pole position c'è la