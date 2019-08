Futuro tutto da scrivere per Andrea Conti, terzino del Milan. Nelle ultime ore, si sono succeduti numerosi rumors di mercato per i quali l'ex Atalanta potrebbe lasciare i rossoneri, così da giocare con più continuità. Sul terzino nativo di Lecco ci sarebbe l'interesse del Parma, ma l'agente del giocatore, Mario Giuffredi, smentisce. Intervenuto ai microfoni di Pianetamilan.it, il procuratore ha spiegato: "Andrea resterà al Milan in modo categorico".