Prima dell'arrivo del colombiano Vasquez dal Guaranì, il Milan aveva pensato anche a Cragno per la porta. La conferma arriva dall'agente del giocatore, Graziano Battistini: "Ho fatto qualche chiacchierata con Massara - ha detto a TvPlay - è un giocatore che stavano valutando ma poi hanno fatto altre scelte".



LA SITUAZIONE - Nella prima parte di stagione Cragno ha fatto il vice Di Gregorio al Monza, ma il giocatore ha voglia di giocare titolare e per questo a gennaio potrebbe cambiare squadra. Per questo è pronto a valutare ogni proposta, aspettando un progetto che lo convinca e gli dia spazio tra i pali.