Il Milan valuta il futuro di Lucas Paquetà: l'agente del centrocampista brasiliano è stato infatti avvistato nella sede rossonera durante le scorse ore, come riportato da Milanews. Un meeting con la dirigenza dei rossoneri: Edoardo Uram ha infatti incontrato la società per una visita di cortesia e per fare il punto sul classe 1997, dopo una prima parte di stagione sicuramente non esaltante.



LA CONCORRENZA DI BONAVENTURA E IL TROPPO NERVOSISMO - Rientrato in gruppo dopo un lieve problema muscolare che lo aveva messo fuori causa per il match contro il Parma, al momento è in ballottaggio con Jack Bonaventura per una maglia da titolare nella sfida di domenica sera contro il Bologna: proprio il ritorno dell'ex Atalanta ha infatti messo in dubbio l'intoccabilità dell'ex Flamengo, che finora non ha illuminato, probabilmente in difficoltà anche a causa di un ruolo non ancora ben definito e dei troppi cartellini gialli. Nelle undici partite giocate ha rimediato più ammonizioni, quattro, che gol+assist, uno, dando l'impressione di essere fumoso, nervoso e discontinuo.



INCONTRO IN SEDE: L'INTERESSE DEL PSG DI LEONARDO L'incontro di oggi non deve comunque far allarmare i tifosi rossoneri: si è trattato di un meeting sui programmi futuri, anche perché sul mercato ci sono diverse squadre interessate al brasiliano, ma il Milan ha intenzione di trattenerlo anche perché è uno dei calciatori con maggior prospettiva futura. Nessuna trattativa finora dunque, anche se il Psg del suo mentore Leonardo è sempre vigile sulla situazione: ora serve il cambio di passo a Milano, perché il vero Paquetà qui non si è ancora visto.



@AleDigio89