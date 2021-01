Allenamento oggi per il Milan, che tornerà in campo sabato per la sfida contro l'Atalanta. Questo il report della seduta odierna: "I ragazzi di Mister Pioli, rientrati in nottata dalla Sardegna, hanno iniziato la preparazione per il prossimo incontro di campionato in programma sabato 23 gennaio, a San Siro contro l'Atalanta alle ore 18.00.



Squadra in palestra questa mattina dove gli undici partenti di ieri hanno svolto il consueto lavoro defaticante di scarico; lavoro aerobico sul campo, invece, per gli altri componenti della rosa.



Il programma di domani, mercoledì 20 gennaio, prevede un solo allenamento al mattino".