Saranno giorni importanti quelli che aspettano il Milan sia dal punto di vista sportivo che societario. Se da un lato il club rossonero si prepara ad accogliere il verdetto del tribunale della Uefa con la possibile esclusione dalle coppe europee, dall'altro nei prossimi 3 giorni è atteso un nuovo aumento di capitale da parte di Yonghong Li.



YONGHONG LI SI TIENE IL MILAN? - La somma di 32 milioni di euro dovrà essere sottoscritta e versata nei prossimi 3 giorni ed è fondamentale perché il suo versamento permetterebbe a Mr Li di tenersi il Milan almeno fino a ottobre. In questo clima il fondo Elliott si sta però preparando a subentrare all'imprenditore cinese perchè, in caso di mancato pagamento, eserciterebbe anticipatamente il pegno concesso in cambio del prestito da 303 milioni di euro.



FISHER VUOLE LA MAGGIORANZA - Secondo quanto riportato da Carlo Festa nel suo articolo per il Sole 24 Ore al fondo Elliott è già arrivata una proposta portata avanti dalla banca d'affari Goldman Sachs. La banca è al lavoro per conto di un suo cliente il magnate americano John Fisher, figlio dei fondatori del marchio di abbigliamento Gap e proprietario di una serie di squadre in differenti sport: nel baseball l’Oakland Athletics ma anche club di calcio come il San Jose Earthquakes e lo scozzese Celtic Fc. Fisher è alla finestra, pronto a intervenire, ma nel caso si concretizzasse l'opportunità vorrebbe entrare come socio di maggioranza nell’azionariato del Milan.