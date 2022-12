, dove la squadra guidata dal tecnico Stefano Pioli si preparerà in vista della seconda parte della stagione., il Dubai Police Club Stadium, per una prima sessione in vista della gara d'esordio della Dubai Super Cup contro l'Arsenal, in programma martedì 13 dicembre alle 18:00 (ora locale) allo stadio Al Maktoum.che ha incontrato le Istituzioni locali in un momento ufficiale che si è svolto presso il One&Only Royal Mirage di Dubai, alla presenza di una delegazione di media internazionali e locali. Sua Eccellenza Saeed Mohammed Hareb, Segretario Generale e Membro del Consiglio del Dubai Sport Council, insieme a un alto rappresentante del partner storico rossonero Emirates (Ahmed Khoory, SVO - Commercial Operation West Asia & Indian Ocean at Emirates), hanno dato il benvenuto al Club a Dubai, dando così il via ufficiale al Training Camp.“Dubai è un luogo speciale e molto importante per noi. Qui abbiamo una grande fanbase e partner fondamentali come Emirates, con noi dal 2007. E’ bello realizzare quanto negli Emirati Arabi Uniti la gente ami il calcio e ami i colori rossoneri".