. Inizia ufficialmente oggi l'avventura milanista di, sbarcato a Linate poco prima delle 19. Nella giornata di domani, l'ormai ex Chelsea completerà l'iter burocratico: visite mediche alla Clinica La Madonnina sin dal primo mattino, idoneità sportiva e firma a Casa Milan con foto di rito. Successivamente, il francese tornerà in vacanza e si aggregherà al gruppo di Pioli dal 26 luglio.Dopo una lunga trattativa, dunque, Giroud è pronto a vestirsi di rossonero.. Per il giocatore, invece, pronto un biennale da 4 milioni di euro a stagione.