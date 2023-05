Cinquanta milioni di euro. E' questo, scrive il quotidiano La Repubblica, il budget a disposizione del Milan nella prossima finestra di calciomercato. Al netto dei soldi provenienti dalle cessioni, la proprietà ha messo a disposizione della dirigenza rossonera questi soldi per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Rinforzi che però possono anche essere a zero, come nei casi di Sportiello e, prossimamente, Kamada.